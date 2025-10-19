Красное золото - в ОАО "Полесские журавины" юбилейный сезон сбора клюквы

У белорусских аграриев сейчас активная пора, в том числе на болотах и торфяниках. Самое полезное "красное море" на Полесье - огромная плантация клюквы. Ягода давно стала брендом не только Пинского района, но и всей Беларуси. А этот год особенный, юбилейный - предприятие "Полесские журавины" отмечает 40-летие.

В сезон (почти 40 дней) ни единого выходного. Словно в танце на одном чеке (так называют участок, где выращивают клюкву) кружат сразу 5 тракторов. Возглавляет колонну главный механик "Полесских журавин". Работают по четкому маршруту, точно вальс железных лебедей. На специальной технике МТЗ обмолочивается клюквенное поле. Когда-то тракторный завод именно для этого предприятия впервые и произвел такую машину.

Александр Водчиц на алых полях трудится уже несколько лет. О том, как проходит уборка клюквы, активно рассказывает в своих соцсетях. И это вызывает немалый интерес у пользователей. Мокрый метод в Беларуси используют только на Полесье. Но и вручную ягоду тоже собирают.

"Снимаю для того, чтобы люди видели. Самому нравятся вот эти краски, обилие. Сложность при любой работе существует. Если сопоставить с зерновыми (я работал на комбайне), практически все то же, только здесь на воде", - поделился механизатор ОАО "Полесские журавины" Александр Водчиц.

Ровно 40 лет каждую осень эти берега покрыты яркими алыми и, что особенно важно, такими полезными ягодами. Со временем плантация стала самой большой в Беларуси - клюквенное море растянулось на 87 га.

Главный критерий в выращивании ягоды - погода. В нынешнем году из-за теплой зимы и нестабильной весны получилась настоящая битва за урожай. Сейчас 1 га дает до 10 т ягод.

Весь процесс заготовки клюквы трудоемкий, требующий особых навыков. На каждом этапе свои нюансы. Так называемую ревизию директор предприятия проводит постоянно. Все для того, чтобы двигаться лишь вперед, а еще чтобы всегда грамотно реализовать свой качественный продукт. Вся клюква экологически чистая. 80 % ягод реализуют в Беларуси и России, остальные отправляют в Европу.

Клюкву поставляют и на предприятия. Там ее добавляют в хлеб, кисель, каши, даже масло. Также ягоду здесь умеют вялить и сушить - в таком виде она очень востребована. В перспективе планируют расшить специализированный цех.