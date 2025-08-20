Белорусские помидоры - в космос. Семена томатов для школьного эксперимента отправляются на орбиту

"В космос со своим помидором": семена томатов для школьного эксперимента 20 августа отправляются на орбиту. Космический аппарат "Бион-М" № 2 запустят с космодрома Байконур уже сегодня в 20:13 по московскому времени.





В эксперименте участвуют ребята из трех школ - белорусского Ивья и российских Москвы и Минусинска.

В космическом экстриме семена, как и весь "экипаж" биоспутника, пробудут месяц и вернутся на Землю.







Цель проекта - оценить влияние условий микрогравитации и космической радиации на рост, развитие и продуктивность томатов, выращенных из семян, находившихся на борту космического аппарата.

Помидоры из Ивья выбрали не случайно

Представитель Российской академии космонавтики сам родом из этого города. Он решил, что томаты с его малой родины, которую уже давно называют помидорной столицей Беларуси, должны обязательно попасть на борт биоспутника. Сырье взяли с обычного огорода.