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Это они создали "115.бел" и "ДомУчет" - IT-Минск празднует 25-летие
Сегодня команда IT-Минск не только обеспечивает цифровую трансформацию бизнес-процессов в столице, но и оказывает свои услуги по всей Беларуси - это разработка, сопровождение и развитие информационных систем, сайтов, системное и техническое обслуживание локально-вычислительной техники и систем видеонаблюдения.
Четверть века назад компания состояла из двух структурных подразделений Минского горисполкома - "Центра информатизации и автоматизации расчетов" и "Вычислительного центра Мингорисполкома". В 2011 году в результате объединения двух организаций было учреждено новое предприятие - "Центр информационных технологий Мингорисполкома", сегодня известное как IT-Минск.
"25 лет назад мы начинали с амбициозной, но узкой задачи - автоматизировать расчеты в жилищно-коммунальной сфере. С течением времени эти скромные истоки трансформировались в масштабную реальность", - отметил директор предприятия Максим Бардович.
В 2023 году Центр получил статус "офиса цифровизации" для Мингорисполкома и Министерства ЖКХ. И уже в этом новом статусе ведет работу над созданием Единой государственной информационной системы ЖКХ, в рамках, которой, кстати, реализованы такие проекты, как:
- цифровая платформа для службы "115.бел" и автоматизированная система "Диспетчерская служба". Только с начала этого года сотрудники Центра приняли более 450 тыс. телефонных звонков, а через портал и мобильное приложение "115.бел" - более 50 тыс. заявок;
- автоматизированная информационная система учета эксплуатационных затрат по жилому дому "ДомУчет", которая включена в Государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Этот программный продукт внедрен в столичных предприятиях ЖКХ и планомерно масштабируется по Беларуси;
- геоинформационные картографические системы для решения государственных задач по благоустройству городов республики;
- единая республиканская цифровая платформа жилищного учета - это облачное решение для учета и распределения жилых помещений, формирования очереди для кредитования и субсидирования очередников.
Своеобразной визитной карточкой Центра информационных технологий являются расчетно-справочные центры. Сейчас их в Минске 26, ежемесячно они отправляют около 600 тыс. печатных извещений за ЖКУ и около 200 тыс. таких же извещений - в электронном формате. Также сотрудники РСЦ выдают справки, осуществляют замену паспортов и проч.
Сегодня в Центре информационных технологий Мингорисполкома трудятся около 1 тыс. человек, которые активно развивают цифровые решения, оптимизируют процессы и создают продукты, востребованные по всей Беларуси.
Продукты Центра информационных технологий являются инструментом для местных органов власти, системы ЖКХ, населения, они используются для оценки работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, эффективности оказания жилищно-коммунальных услуг, подчеркнул первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета.
"Центр информационных технологий смог изменить представление граждан о расчетно-справочном центре, изменил подход на то, к чему сегодня стремится вся республика. Открывая страничку в интернете любого госоргана, мы понимаем, что это работа Центра - ежедневная кропотливая работа, которая дает доступ к информации любому гражданину Республики Беларусь", - констатировал первый замминистра ЖКХ.