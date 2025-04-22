Это они создали "115.бел" и "ДомУчет" - IT-Минск празднует 25-летие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e7445ed-3947-4c1f-909e-514be3334b5b/conversions/b34cfc83-b188-4edd-824e-f2bb7062072f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e7445ed-3947-4c1f-909e-514be3334b5b/conversions/b34cfc83-b188-4edd-824e-f2bb7062072f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e7445ed-3947-4c1f-909e-514be3334b5b/conversions/b34cfc83-b188-4edd-824e-f2bb7062072f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9e7445ed-3947-4c1f-909e-514be3334b5b/conversions/b34cfc83-b188-4edd-824e-f2bb7062072f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня команда IT-Минск не только обеспечивает цифровую трансформацию бизнес-процессов в столице, но и оказывает свои услуги по всей Беларуси - это разработка, сопровождение и развитие информационных систем, сайтов, системное и техническое обслуживание локально-вычислительной техники и систем видеонаблюдения.

Четверть века назад компания состояла из двух структурных подразделений Минского горисполкома - "Центра информатизации и автоматизации расчетов" и "Вычислительного центра Мингорисполкома". В 2011 году в результате объединения двух организаций было учреждено новое предприятие - "Центр информационных технологий Мингорисполкома", сегодня известное как IT-Минск.

"25 лет назад мы начинали с амбициозной, но узкой задачи - автоматизировать расчеты в жилищно-коммунальной сфере. С течением времени эти скромные истоки трансформировались в масштабную реальность", - отметил директор предприятия Максим Бардович.

Команда IT-Минск (рабочие моменты) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749f665d-510e-4613-a3c3-012a19ce0a81/conversions/7ac9ea60-b7f6-4e27-810b-a21ff60796a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749f665d-510e-4613-a3c3-012a19ce0a81/conversions/7ac9ea60-b7f6-4e27-810b-a21ff60796a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749f665d-510e-4613-a3c3-012a19ce0a81/conversions/7ac9ea60-b7f6-4e27-810b-a21ff60796a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/749f665d-510e-4613-a3c3-012a19ce0a81/conversions/7ac9ea60-b7f6-4e27-810b-a21ff60796a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 2023 году Центр получил статус "офиса цифровизации" для Мингорисполкома и Министерства ЖКХ. И уже в этом новом статусе ведет работу над созданием Единой государственной информационной системы ЖКХ, в рамках, которой, кстати, реализованы такие проекты, как:

цифровая платформа для службы "115.бел" и автоматизированная система "Диспетчерская служба". Только с начала этого года сотрудники Центра приняли более 450 тыс. телефонных звонков, а через портал и мобильное приложение "115.бел" - более 50 тыс. заявок;

автоматизированная информационная система учета эксплуатационных затрат по жилому дому "ДомУчет", которая включена в Государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Этот программный продукт внедрен в столичных предприятиях ЖКХ и планомерно масштабируется по Беларуси;

геоинформационные картографические системы для решения государственных задач по благоустройству городов республики;

единая республиканская цифровая платформа жилищного учета - это облачное решение для учета и распределения жилых помещений, формирования очереди для кредитования и субсидирования очередников.

Своеобразной визитной карточкой Центра информационных технологий являются расчетно-справочные центры. Сейчас их в Минске 26, ежемесячно они отправляют около 600 тыс. печатных извещений за ЖКУ и около 200 тыс. таких же извещений - в электронном формате. Также сотрудники РСЦ выдают справки, осуществляют замену паспортов и проч.

Сегодня в Центре информационных технологий Мингорисполкома трудятся около 1 тыс. человек, которые активно развивают цифровые решения, оптимизируют процессы и создают продукты, востребованные по всей Беларуси.

НА ФОТО: первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета (слева) и директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович (справа) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac8db4b0-4096-43c1-a3d7-f4da071c4492/conversions/7e7d56e5-3de5-42e4-ae7e-808e3125b854-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac8db4b0-4096-43c1-a3d7-f4da071c4492/conversions/7e7d56e5-3de5-42e4-ae7e-808e3125b854-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac8db4b0-4096-43c1-a3d7-f4da071c4492/conversions/7e7d56e5-3de5-42e4-ae7e-808e3125b854-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ac8db4b0-4096-43c1-a3d7-f4da071c4492/conversions/7e7d56e5-3de5-42e4-ae7e-808e3125b854-xl-___webp_1920.webp 1920w НА ФОТО: первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета (слева) и директор Центра информационных технологий Мингорисполкома Максим Бардович (справа)

Продукты Центра информационных технологий являются инструментом для местных органов власти, системы ЖКХ, населения, они используются для оценки работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, эффективности оказания жилищно-коммунальных услуг, подчеркнул первый заместитель министра ЖКХ Андрей Бекета.