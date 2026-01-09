Мобильный интернет в городе: МТС составил рейтинг самых активных спальных районов Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e51b066a-82eb-4b2a-93f3-1cd7aba379b2/conversions/cf755fab-2ef8-4d53-a076-68792b46b050-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e51b066a-82eb-4b2a-93f3-1cd7aba379b2/conversions/cf755fab-2ef8-4d53-a076-68792b46b050-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e51b066a-82eb-4b2a-93f3-1cd7aba379b2/conversions/cf755fab-2ef8-4d53-a076-68792b46b050-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e51b066a-82eb-4b2a-93f3-1cd7aba379b2/conversions/cf755fab-2ef8-4d53-a076-68792b46b050-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока циклон "Улли" заметает улицы снегом и вынуждает проводить больше времени дома, особенно заметно, что жизнь столицы давно переместилась в онлайн.

МТС проанализировал цифровую активность пользователей и составил рейтинг спальных районов Минска, где в 2025 году зафиксировано максимальное потребление мобильного трафика.

На первом месте по интернет-активности оказалась Малиновка. Следом за ней разместились Серебрянка и Юго-Запад. Это густонаселенные "спальники" с плотной жилой застройкой и развитой инфраструктурой: высокая концентрация населения напрямую влияет на дата-трафик.

Только в минувшем году жители и гости Минска "прокачали" более 200 млн Гб трафика. По данным МТС, цифровая активность минчан нарастает ближе к 8:00 и продолжает оставаться стабильной на протяжении всего дня. Самый заметный пик фиксируется в вечерние часы - с 20:00 до 22:00, когда пользователи активно смотрят видео, общаются в мессенджерах, читают накопившиеся за день новости и пролистывают ленты соцсетей.