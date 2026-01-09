3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Мобильный интернет в городе: МТС составил рейтинг самых активных спальных районов Минска
Пока циклон "Улли" заметает улицы снегом и вынуждает проводить больше времени дома, особенно заметно, что жизнь столицы давно переместилась в онлайн.
МТС проанализировал цифровую активность пользователей и составил рейтинг спальных районов Минска, где в 2025 году зафиксировано максимальное потребление мобильного трафика.
На первом месте по интернет-активности оказалась Малиновка. Следом за ней разместились Серебрянка и Юго-Запад. Это густонаселенные "спальники" с плотной жилой застройкой и развитой инфраструктурой: высокая концентрация населения напрямую влияет на дата-трафик.
Только в минувшем году жители и гости Минска "прокачали" более 200 млн Гб трафика. По данным МТС, цифровая активность минчан нарастает ближе к 8:00 и продолжает оставаться стабильной на протяжении всего дня. Самый заметный пик фиксируется в вечерние часы - с 20:00 до 22:00, когда пользователи активно смотрят видео, общаются в мессенджерах, читают накопившиеся за день новости и пролистывают ленты соцсетей.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов и лидер по качеству по итогам 3-го квартала 2025 года. Сеть МТС имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений "БелГИЭ". Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета согласно данным SpeedChecker и признана победителем в номинации "Мобильный оператор" по итогам открытого голосования потребителей в рамках премии "Народная Марка".