МТС и А1 продолжают совместное развертывание технологии RAN Sharing

МТС и А1 продолжают работы по развертыванию технологии RAN Sharing. На новом этапе усовершенствование сети затронуло более 200 населенных пунктов в сельской местности. А всего с момента внедрения технологии в 2022 году улучшение качества голосовой связи и передачи данных смогли оценить жители нескольких тысяч населенных пунктов во всех регионах страны.

Технология RAN Sharing дает возможность увеличить географию и емкость сети за счет совместного использования базовых станций операторами-партнерами. Благодаря этому в разы ускоряется развертывание новых мощностей, снижаются углеродные выбросы ввиду уменьшения количества используемого оборудования, а также повышается доступность сети, что особенно важно в случае чрезвычайных ситуаций, в том числе неблагоприятных погодных условий.