Первый международный ИТ-форум IT ALL STAR 2026 пройдет в Беларуси 4 апреля

4 апреля Минск станет точкой притяжения для тех, кто создает и использует технологии будущего. В Беларуси впервые состоится международный форум IT ALL STAR 2026.

На одной площадке соберутся лучшие ИТ‑компании страны, сильнейшие эксперты рынка, представители крупного бизнеса и государственных структур, а также гости из России, Катара, Узбекистана и других стран.

IT ALL STAR 2026 - это:

выступления действующих ИТ‑экспертов и практиков, которые каждый день строят продукты, сервисы и инфраструктуру;

технологические решения для бизнеса и государства - от ИИ и аналитики данных до кибербезопасности и цифровой трансформации отраслей;

диалог между ИТ‑сообществом, компаниями и госорганами о будущем цифровой экономики, регулировании и реальных кейсах внедрения технологий.

Форум объединит ИТ‑профессионалов, предпринимателей и представителей власти в единую точку контакта, где можно не только обменяться опытом, но и запустить конкретные совместные проекты.

IT ALL STAR 2026 - это возможность:

увидеть в одном месте ключевых игроков ИТ‑рынка страны;

обсудить тренды и партнерства с международными гостями;

прокачать свои компетенции и найти новые точки роста для бизнеса и карьеры.

Следить за обновлениями программы и списком спикеров можно на официальном сайте.