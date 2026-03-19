3.65 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
Первый международный ИТ-форум IT ALL STAR 2026 пройдет в Беларуси 4 апреля
4 апреля Минск станет точкой притяжения для тех, кто создает и использует технологии будущего. В Беларуси впервые состоится международный форум IT ALL STAR 2026.
На одной площадке соберутся лучшие ИТ‑компании страны, сильнейшие эксперты рынка, представители крупного бизнеса и государственных структур, а также гости из России, Катара, Узбекистана и других стран.
IT ALL STAR 2026 - это:
- выступления действующих ИТ‑экспертов и практиков, которые каждый день строят продукты, сервисы и инфраструктуру;
- технологические решения для бизнеса и государства - от ИИ и аналитики данных до кибербезопасности и цифровой трансформации отраслей;
- диалог между ИТ‑сообществом, компаниями и госорганами о будущем цифровой экономики, регулировании и реальных кейсах внедрения технологий.
Форум объединит ИТ‑профессионалов, предпринимателей и представителей власти в единую точку контакта, где можно не только обменяться опытом, но и запустить конкретные совместные проекты.
IT ALL STAR 2026 - это возможность:
- увидеть в одном месте ключевых игроков ИТ‑рынка страны;
- обсудить тренды и партнерства с международными гостями;
- прокачать свои компетенции и найти новые точки роста для бизнеса и карьеры.
Следить за обновлениями программы и списком спикеров можно на официальном сайте.
Организатор форума - ITNEWS.pro Belarus, генеральный информационный партнер - news.by.