Цифровизация и искусственный интеллект. Минск и Астана обсудили взаимодействие в IT-сфере

Беларусь и Казахстан 19 сентября обсудили развитие сотрудничества. Сейчас страны скрепляют обширные экономические связи. Казахстан стабильно на второй строчке по внешнеторговому обороту среди партнеров содружества.



Но Минск и Астана готовы идти дальше, например, углублять взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Профильные белорусские специалисты готовы делиться опытом в IT.

Александр Курлыпо, замдиректора научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Беларуси: "У нас имеется прочная экономическая основа. Договорно-правовая база насчитывает более 80 документов, которые были подписаны в разное время. И только в 2024 году было подписано около 20 договоров, заключены контракты. И поэтому я считаю, что отношения развиваются стабильно и динамично".