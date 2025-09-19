3.64 BYN
Цифровизация и искусственный интеллект. Минск и Астана обсудили взаимодействие в IT-сфере
Беларусь и Казахстан 19 сентября обсудили развитие сотрудничества. Сейчас страны скрепляют обширные экономические связи. Казахстан стабильно на второй строчке по внешнеторговому обороту среди партнеров содружества.
Но Минск и Астана готовы идти дальше, например, углублять взаимодействие в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Профильные белорусские специалисты готовы делиться опытом в IT.
Александр Курлыпо, замдиректора научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Беларуси: "У нас имеется прочная экономическая основа. Договорно-правовая база насчитывает более 80 документов, которые были подписаны в разное время. И только в 2024 году было подписано около 20 договоров, заключены контракты. И поэтому я считаю, что отношения развиваются стабильно и динамично".
Кроме того, Беларусь и Казахстан сегодня прочно связаны кооперацией: реализуются свыше десятка совместных проектов в промышленности. Общий объем их инвестиций - более 200 млн долларов.