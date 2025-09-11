3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
В Албании первый в мире "ИИ-министр" будет отвечать за госзакупки
В Албании модель на базе искусственного интеллекта будут использовать как "ИИ-министра". Он возьмет задачи по государственным закупкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.
"Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ", - цитирует Politico слова премьер-министра Албании Эди Рама.
Как заявил премьер-министр, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания "на 100 % неподкупной" системы госзакупок. Модель Diella уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, которая предоставляет доступ к большинству госуслуг.
В Албании искусственный интеллект уже нашел применение в ряде областей. Технология используется в механизмах госзакупок, а также в процессе отслеживания незаконной городской застройки и обнаружения производств наркотических веществ в сельской местности.