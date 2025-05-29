Укрепление фундамента в белорусско-таджикских мостах дружбы. Центральный регион и Согдийская область Таджикистана развивают гуманитарные отношения. В планах проекты, которые связаны с туризмом, а также культурой и спортом. Об этом заявили на двусторонних переговорах, которые прошли накануне в городе Худжанд. Этот регион посетил губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. По его словам, в торгово-экономических отношениях большой потенциал, при этом следует развивать такое направление, как отдых в санаториях и здравницах. Затронули и такую тему, как прямой авиарейс между Минском и Душанбе. Работа по его организации продолжается в профильных ведомствах.