Население вывезли: ураган "Мелисса" достиг наивысшей категории и движется к Ямайке

На Кубе около тысячи человек были эвакуированы с военно-морской базы США в Гуантанамо из-за приближающегося урагана "Мелисса". Шторм достиг 5 (наивысшей) категории и сейчас движется на запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 72 м/с.



Ожидается, что 28 октября вечером ураган обрушится на побережье Ямайки. Специалисты прогнозируют катастрофические разрушения в зоне удара стихии. Власти уже вывезли население из потенциально опасных районов.