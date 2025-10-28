3.70 BYN
Политолог Гигин: Беларусь была и останется донором стабильности и безопасности
Как отмечают эксперты, Минская конференция по евразийской безопасности - это платформа для конструктивного обмена мнениями, где предлагаются решения создавшихся в мире проблем. И Беларусь вновь подтверждает свой статус донора стабильности и безопасности в регионе.
Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Беларусь действительно была, есть и останется донором стабильности и безопасности в регионе, что бы там кто ни пытался сказать по-другому. И те предложения, которые мы слышим на этой площадке, прежде всего выступления Президента Беларуси, выступления других государственных деятелей, которые приезжают к нам, возможность встретиться людям с самыми разными идеологическими взглядами, представителям России, Китая, Европейского союза, все это создает интеллектуальный фундамент для нового мира, того мироустройства, которое возникает на наших глазах. Но оно не может возникать само по себе".
Аналитик уверен, что есть объективные условия, но необходимо проговаривать, необходимо договариваться, необходимо формировать и формулировать смыслы, на основе которых будет создаваться вот это мироустройство. И на минской площадке это происходит.
"Посмотрите, те темы, которые были здесь озвучены, владеют умами на протяжении всего этого времени, будь то неделимая евразийская безопасность, общее пространство без каких-то угроз и войн. Все, что мы говорим, разделяется большим количеством государств. И, безусловно, это в большой степени определяет значительную роль Республики Беларуси на мировой арене в том числе", - подытожил Вадим Гигин.