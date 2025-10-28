Политолог Гигин: Беларусь была и останется донором стабильности и безопасности

Как отмечают эксперты, Минская конференция по евразийской безопасности - это платформа для конструктивного обмена мнениями, где предлагаются решения создавшихся в мире проблем. И Беларусь вновь подтверждает свой статус донора стабильности и безопасности в регионе.

Вадим Гигин, гендиректор Национальной библиотеки, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Беларусь действительно была, есть и останется донором стабильности и безопасности в регионе, что бы там кто ни пытался сказать по-другому. И те предложения, которые мы слышим на этой площадке, прежде всего выступления Президента Беларуси, выступления других государственных деятелей, которые приезжают к нам, возможность встретиться людям с самыми разными идеологическими взглядами, представителям России, Китая, Европейского союза, все это создает интеллектуальный фундамент для нового мира, того мироустройства, которое возникает на наших глазах. Но оно не может возникать само по себе".