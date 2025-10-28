3.70 BYN
Целая россыпь белорусских и зарубежных звезд украсит своими голосами фестиваль "Золотой шлягер"
Один из самых ожидаемых и душевных праздников осени – "Золотой шлягер" отмечает 30-летие. В эти дни он снова окунет зрителей в полюбившиеся разными поколениями мелодии и встречи с любимыми артистами. Но фестиваль - это не только про музыку.
Это еще и выставки, презентации писателей и поэтов.
Международный фестиваль "Золотой шлягер" - действительно знаковое и яркое событие культурной жизни не только Беларуси, но и мировой музыкальной индустрии.
Творческая площадка, объединяющая не только города, но и страны, исполнители 25 государств. За время музыкального пути фестиваля его украсили своими голосами и живой музыкой целая россыпь белорусских и зарубежных звезд. Многих открыл именно "Золотой шлягер".
Риккардо Форези, певец (Италия): "Это так здорово, когда артисты из разных стран объединяются. Мы становимся одной большой семьей, которая рада дарить свои лучшие песни. Я очень горд тем, что выступаю в Беларуси".
Артисты и музыканты из Беларуси, России, Грузии и Италии. В этом году афиша увеличилась вдвое. От шлягеров, прошедших сквозь целые эпохи, до шедевров классики, джаз, шансон. Несмотря на свой возраст, фестиваль продолжает удивлять репертуаром.
Ирина Лещенко, замдиректора Могилевской областной филармонии: "Сольные концерты представят Лариса Долина, Олег Газманов, солнечный привет передают грузины, "Браво Метехи", а также Дмитрий Харатьян (это народный артист Российской Федерации), Татьяна Овсиенко, Марина Хлебникова, Алексей Глызин".
Концерты звезд, ретровыставки художников и творческие мастерские, спектакли и кинопоказы из золотой коллекции. Одновременно задействовано несколько десятков локаций не только в Могилеве.
Александр Жигун, начальник управления культуры Могилевского облисполкома: "Более 37 мероприятий, которые пройдут как в городе Могилеве, так и в городе Бобруйске, а также в городе Кричеве, чтобы наибольшее количество гостей и жителей Приднепровского края смогли окунуться в торжественную атмосферу "Золотого шлягера".
А еще мастер-классы от звезд и дискотеки с участием популярных диджеев. Сегодня официальный старт большой программы самого яркого фестиваля осени.