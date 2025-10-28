Целая россыпь белорусских и зарубежных звезд украсит своими голосами фестиваль "Золотой шлягер"

Один из самых ожидаемых и душевных праздников осени – "Золотой шлягер" отмечает 30-летие. В эти дни он снова окунет зрителей в полюбившиеся разными поколениями мелодии и встречи с любимыми артистами. Но фестиваль - это не только про музыку.

Это еще и выставки, презентации писателей и поэтов.

Международный фестиваль "Золотой шлягер" - действительно знаковое и яркое событие культурной жизни не только Беларуси, но и мировой музыкальной индустрии.

Творческая площадка, объединяющая не только города, но и страны, исполнители 25 государств. За время музыкального пути фестиваля его украсили своими голосами и живой музыкой целая россыпь белорусских и зарубежных звезд. Многих открыл именно "Золотой шлягер".

Риккардо Форези, певец (Италия) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e28b3ca7-f583-4d4f-bdf2-0dd68932f2e0/conversions/87301766-d943-416a-900b-778a455794a7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e28b3ca7-f583-4d4f-bdf2-0dd68932f2e0/conversions/87301766-d943-416a-900b-778a455794a7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e28b3ca7-f583-4d4f-bdf2-0dd68932f2e0/conversions/87301766-d943-416a-900b-778a455794a7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e28b3ca7-f583-4d4f-bdf2-0dd68932f2e0/conversions/87301766-d943-416a-900b-778a455794a7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Риккардо Форези, певец (Италия): "Это так здорово, когда артисты из разных стран объединяются. Мы становимся одной большой семьей, которая рада дарить свои лучшие песни. Я очень горд тем, что выступаю в Беларуси".

Артисты и музыканты из Беларуси, России, Грузии и Италии. В этом году афиша увеличилась вдвое. От шлягеров, прошедших сквозь целые эпохи, до шедевров классики, джаз, шансон. Несмотря на свой возраст, фестиваль продолжает удивлять репертуаром.

Ирина Лещенко, замдиректора Могилевской областной филармонии: "Сольные концерты представят Лариса Долина, Олег Газманов, солнечный привет передают грузины, "Браво Метехи", а также Дмитрий Харатьян (это народный артист Российской Федерации), Татьяна Овсиенко, Марина Хлебникова, Алексей Глызин".

Концерты звезд, ретровыставки художников и творческие мастерские, спектакли и кинопоказы из золотой коллекции. Одновременно задействовано несколько десятков локаций не только в Могилеве.

Александр Жигун, начальник управления культуры Могилевского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb1cea41-c783-4f83-9bc5-c7a219c7dbaf/conversions/c7ba3b66-68c3-4353-8977-708821bec25d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb1cea41-c783-4f83-9bc5-c7a219c7dbaf/conversions/c7ba3b66-68c3-4353-8977-708821bec25d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb1cea41-c783-4f83-9bc5-c7a219c7dbaf/conversions/c7ba3b66-68c3-4353-8977-708821bec25d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb1cea41-c783-4f83-9bc5-c7a219c7dbaf/conversions/c7ba3b66-68c3-4353-8977-708821bec25d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Жигун, начальник управления культуры Могилевского облисполкома: "Более 37 мероприятий, которые пройдут как в городе Могилеве, так и в городе Бобруйске, а также в городе Кричеве, чтобы наибольшее количество гостей и жителей Приднепровского края смогли окунуться в торжественную атмосферу "Золотого шлягера".