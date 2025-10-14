В Витебской области 25 матерей удостоены премии имени Героя Советского Союза Туснолобовой-Марченко

В Витебске многодетным мамам, которые воспитывают пятерых и более детей, вручили орден Матери. Также 25 представительниц северного региона стали лауреатами ежегодной Премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.



С момента учреждения награды удостоены более 600 мам из Витебской области.

Праздник 14 октября и в семье Лапочкиных. Мама Ольга - в числе лауреатов. Педагог дополнительного образования Витебского областного дворца детей и молодежи успешно совмещает материнство и творчество. А помогают все успеть муж и дети.

Ольга Лапочкина: Для меня это очень большая награда

"Для меня это очень большая награда. Я обожаю своих детей, и когда номинировали меня лауреатом премии Зинаиды Туснолобовой-Марченко, я просто растрогалась до слез", - поделилась эмоциями лауреат премии Ольга Лапочкина.

C теплом и добротой Cофья рассказывает о своей маме - Олесе Овчинниковой. Поддерживает самого родного человека во время церемонии вручения. Ежегодно высокую награду получают женщины из Витебской области, для которых семейные и нравственные ценности - смысл жизни.

Олеся Овчинникова: Самое главное в жизни - вырастить хорошего человека

"Мама - это важная часть ежедневной женской жизни. Для кого-то - это профессия, а для меня - это радость прежде всего. Самое главное в жизни - вырастить хорошего человека", - уверена получившая награду Олеся Овчинникова.





Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин

"Это и есть трудовой подвиг, который сложно описать", - подчеркнул председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

История Зинаиды Туснолобовой-Марченко

Премию имени Зинаиды Туснолобовой-Марченко учредили более 30 лет назад. Это была инициатива женщин Витебской области. Уже более 600 представительниц северного региона удостоены высокой награды.