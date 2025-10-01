3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
1 октября в Дании стартует неформальный саммит ЕС
Автор:Редакция news.by
Главы государств и правительств стран ЕС соберутся 1 октября в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета, посвященное вопросам укрепления обороны ЕС и усиления помощи Киеву, включая создание "стены дронов" на границах с Россией и Беларусью.
В рамках саммита также обсудят подготовку к приему Украины и Молдовы в состав Евросоюза в обход вето Венгрии.
Напомним, Будапешт ранее выступал против поспешного присоединения Украины к ЕС, утверждая, что это может разрушить экономику Европы и привести к конфликту с Москвой.
Еще до начала мероприятия несколько стран, включая Францию, Нидерланды и Грецию, уже выступили против предложения изменить правила для принятия новых стран-членов в союз.