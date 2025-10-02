3.66 BYN
10 норвежских военнослужащих пропали без вести во время учений НАТО
Автор:Редакция news.by
Очередной инцидент на учениях НАТО. Накануне 10 норвежских военнослужащих пропали без вести в ходе маневров, которые проходили на севере страны.
Участники отрабатывали навыки ведения боевых действий в экстремальных условиях Арктики. Пропавшие солдаты должны были совершить марш-бросок в условиях холодной погоды и бездорожья, да еще и в ночное время.
Власти Норвегии сообщают, что военные не вернулись в назначенный час. Позже пятеро нашлись живыми и невредимыми, идут поиски оставшихся. Командование допускает возможность трагического инцидента во время речной переправы. Солдаты также могли получить ранения в гористой местности. Рассматриваются и другие варианты.