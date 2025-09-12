104 парламентария подписали предложение об отставке Макрона

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cdc893-7ccd-4c0a-ab43-fdc09083e319/conversions/9294ded6-7dce-4b7e-8660-621e52abdb74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cdc893-7ccd-4c0a-ab43-fdc09083e319/conversions/9294ded6-7dce-4b7e-8660-621e52abdb74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cdc893-7ccd-4c0a-ab43-fdc09083e319/conversions/9294ded6-7dce-4b7e-8660-621e52abdb74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03cdc893-7ccd-4c0a-ab43-fdc09083e319/conversions/9294ded6-7dce-4b7e-8660-621e52abdb74-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Предложение об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона подписали 104 парламентария. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"104 парламентария от "Неподчинившейся Франции", представителей заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности президента республики", - написала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в социальной сети X.

В своем следующем сообщении политик заявила, что депутаты поставили "Эммануэля Макрона перед выбором: отставка или импичмент".