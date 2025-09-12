3.63 BYN
104 парламентария подписали предложение об отставке Макрона
Предложение об отстранении президента Франции Эммануэля Макрона подписали 104 парламентария. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"104 парламентария от "Неподчинившейся Франции", представителей заморских территорий, партий экологов и коммунистов подписали предложение об отстранении от должности президента республики", - написала глава парламентской фракции левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано в социальной сети X.
В своем следующем сообщении политик заявила, что депутаты поставили "Эммануэля Макрона перед выбором: отставка или импичмент".
9 сентября левая партия "Неподчинившаяся Франция" направила в Бюро Национального собрания (нижней палаты парламента) запрос на запуск процедуры по отстранению от власти президента республики Эммануэля Макрона.