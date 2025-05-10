13-е число и понедельник. Эксперт рассказал про суеверия виноделов

Никто не начнет сбор винограда 13-го числа или в понедельник, рассказал Катаржин - главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо". Об этом пишет РИА Новости.

"Да, мы очень суеверные люди!" - ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

По его словам, в целом решение, когда собирать виноград, принимается на основе физико-химического анализа, проводимого практически каждый день в лабораториях в сезон сбора.

"Виноделие - непростой процесс, в котором цена ошибки высока. Вино - живой организм, оно постоянно меняется и требует пристального внимания", - сказал Катаржин.

Как отметил винодел, необходимо определить не только в какой месяц, но даже в какой день следует начинать собирать виноград. Скорректировать сроки можно максимум на два-три дня, перенос старта на другое время критичен.