13 января пройдут апелляционные слушания по делу Ле Пен

Слушания по апелляции лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" (Франция) Марин Ле Пен, которой суд в марте 2025 запретил избираться в органы госвласти сроком на пять лет, состоятся 13 января 2026 года. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на РИА Новости и Agence France-Presse (AFP).

"Апелляционный процесс Марин Ле Пен пройдет с 13 января по 11 февраля 2026 года", - говорится в материале агентства.

Ранее телеканал BFMTV сообщал, что решение апелляционного суда будет иметь решающее значение для дальнейшей политической карьеры Ле Пен и ее возможности баллотироваться на президентских выборах в 2027 году.

Решение по делу Ле Пен может быть вынесено летом 2026 года. По словам самого политика, в случае признания ее невиновной она будет участвовать в выборах. В противном случае политическую силу будет представлять Жордан Барделла, возглавляющий партию "Национальное объединение".

Судебный процесс в отношении Ле Пен начался в конце сентября 2024 года. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, однако на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". 31 марта суд Парижа приговорил Ле Пен к четырем годам лишения свободы, из них два - условно, два - с электронным браслетом. Помимо этого, ей запрещено избираться в органы государственной власти в течение пяти лет.