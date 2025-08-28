Смотреть онлайнПрограмма ТВ
26 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде победы в Китае

В мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 26 иностранных лидеров, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение КНР.

"26 глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - говорится в сообщении.

В список приглашенных лидеров вошли:

  • президент России Владимир Путин;
  • генсек Трудовой партии Северной Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын;
  • президент Ирана Масуд Пезешкиан;
  • глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф;
  • лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
  • глава Таджикистана Эмомали Рахмон;
  • лидер Кыргызстана Садыр Жапаров;
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
  • президент Беларуси Александр Лукашенко;
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев;
  • премьер-министр Армении Никол Пашинян;
  • президент Сербии Александр Вучич;
  • премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
  • президент Индонезии Прабово Субианто;
  • премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
  • президент Кубы Мигель Диас-Канель;
  • король Камбоджи Нородом Сиамони;
  • президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
  • генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит;
  • президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
  • премьер-министр Непала Шарма Оли;
  • президент Мальдив Мохамед Муиззу;
  • глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
  • лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
  • исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.

Фото: РИА Новости

