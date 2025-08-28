3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
26 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде победы в Китае
Автор:Редакция news.by
26 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде победы в Китаеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9824f4-d066-47e6-aeea-9a798f92f927/conversions/a8971d43-1893-44a5-a550-0506ec0bef9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9824f4-d066-47e6-aeea-9a798f92f927/conversions/a8971d43-1893-44a5-a550-0506ec0bef9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9824f4-d066-47e6-aeea-9a798f92f927/conversions/a8971d43-1893-44a5-a550-0506ec0bef9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8a9824f4-d066-47e6-aeea-9a798f92f927/conversions/a8971d43-1893-44a5-a550-0506ec0bef9b-xl-___webp_1920.webp 1920w
В мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 26 иностранных лидеров, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение КНР.
"26 глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - говорится в сообщении.
В список приглашенных лидеров вошли:
- президент России Владимир Путин;
- генсек Трудовой партии Северной Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын;
- президент Ирана Масуд Пезешкиан;
- глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф;
- лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
- глава Таджикистана Эмомали Рахмон;
- лидер Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;
- президент Беларуси Александр Лукашенко;
- президент Азербайджана Ильхам Алиев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Сербии Александр Вучич;
- премьер-министр Словакии Роберт Фицо;
- президент Индонезии Прабово Субианто;
- премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;
- президент Кубы Мигель Диас-Канель;
- король Камбоджи Нородом Сиамони;
- президент Вьетнама Лыонг Кыонг;
- генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит;
- президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
- премьер-министр Непала Шарма Оли;
- президент Мальдив Мохамед Муиззу;
- глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;
- лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва;
- исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.
Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Фото: РИА Новости