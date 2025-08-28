26 иностранных лидеров подтвердили свое участие в параде победы в Китае

В мероприятиях, приуроченных к празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и Второй мировой войне, примут участие 26 иностранных лидеров, пишет РИА Новости, ссылаясь на Центральное телевидение КНР.

"26 глав иностранных государств и правительств примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам", - говорится в сообщении.

В список приглашенных лидеров вошли:

президент России Владимир Путин;

генсек Трудовой партии Северной Кореи и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын;

президент Ирана Масуд Пезешкиан;

глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф;

лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

глава Таджикистана Эмомали Рахмон;

лидер Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов;

президент Беларуси Александр Лукашенко;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Сербии Александр Вучич;

премьер-министр Словакии Роберт Фицо;

президент Индонезии Прабово Субианто;

премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим;

президент Кубы Мигель Диас-Канель;

король Камбоджи Нородом Сиамони;

президент Вьетнама Лыонг Кыонг;

генсек и президент Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Тхонглун Сисулит;

президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

премьер-министр Непала Шарма Оли;

президент Мальдив Мохамед Муиззу;

глава Республики Конго Дени Сассу-Нгессо;

лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва;

исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Третьего сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоится военный парад по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.