400 млн долларов на помощь Киеву - Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 финансовом году, включая 400 млн долларов на поддержку Украины.

Также законодатели включили в проект положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Киеву помощи, одобренной Конгрессом.