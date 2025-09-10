3.66 BYN
400 млн долларов на помощь Киеву - Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год
Автор:Редакция news.by
Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла собственную версию законопроекта о расходах на оборону в 2026 финансовом году, включая 400 млн долларов на поддержку Украины.
Также законодатели включили в проект положение, согласно которому Пентагон должен их уведомить, если администрация США решит отменить или приостановить оказание Киеву помощи, одобренной Конгрессом.
В поддержку документа голоса отдали более 230 конгрессменов, но 196 голосовали против.