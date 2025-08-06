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6 и 9 августа - Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки
Ежегодно 6 и 9 августа в мире отмечаются Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки - это скорбные даты, напоминающие о разрушительных последствиях применения ядерного оружия.
В 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что стало первым и единственным в истории случаем использования ядерного оружия против людей. Эта трагедия унесла жизни более 450 тыс. человек, включая тех, кто погиб мгновенно, и тех, кто умер позже от лучевой болезни и онкологических заболеваний.
Трагедия Хиросимы. 6 августа 1945 года
Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, эквивалентным 20 тыс. т тротила. Город был выбран из-за его равнинного расположения, окруженного холмами, и преобладания деревянных построек, что способствовало максимальному разрушению. В 8:15 по местному времени взрыв уничтожил практически все здания в радиусе 4 км от эпицентра. Огненный шторм, вызванный ударной волной и световым излучением, сжег около 62 тыс. из 90 тыс. зданий. Люди, находившиеся ближе к эпицентру, мгновенно превратились в пепел, а на стенах отпечатались их силуэты, которые стали называть "тени Хиросимы".
В момент взрыва погибли от 70 до 100 тыс. человек. В последующие годы число жертв увеличилось до 300 тыс. из-за лучевой болезни, онкологии и других последствий радиации. "Черные дожди", содержавшие радиоактивные осадки, усугубили ситуацию, так как жители использовали загрязненную воду для питья и лечения ран.
Трагедия Нагасаки. 9 августа 1945 года
Спустя три дня, 9 августа 1945 года, на Нагасаки была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк"), более мощная, чем в Хиросиме. Взрыв произошел в 11:02 по местному времени. Несмотря на холмистый рельеф, смягчивший ударную волну, и неточное прицеливание, последствия были катастрофическими. В радиусе километра от эпицентра все живое погибло мгновенно, а город был практически стерт с лица земли. Из-за локальных пожаров сгорели бумага и другие легковоспламеняющиеся материалы. В момент взрыва погибли около 70 тыс. человек, а общее число жертв, включая умерших от лучевой болезни, превысило 165 тыс.
Последствия и капитуляция Японии
Шок от атомных бомбардировок заставил японское руководство осознать масштабы трагедии. 14 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции, а 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны. В своем обращении император отметил, что продолжение войны могло привести к "полному исчезновению человеческой цивилизации".
Однако страдания японского народа продолжились. Лучевая болезнь уносила тысячи жизней, вызывая высокую температуру, диарею, выпадение волос и багровые пятна на коже. Недостаток медицинской помощи и лекарств усугублял ситуацию. В последующие годы резко возросла заболеваемость лейкемией, а у детей, подвергшихся радиации в утробе, диагностировалась микроцефалия, сопровождающаяся тяжелыми умственными отклонениями.
Память о трагедии
В Нагасаки церемония памяти проходит 9 августа у Статуи мира, созданной скульптором Сэйбо Китамурой. Поднятая правая рука статуи указывает на угрозу ядерного оружия, а левая символизирует стремление к миру. В парке также есть фонтан, напоминающий о жертвах, пивших радиоактивную воду. Музей атомной бомбы в Нагасаки хранит свидетельства трагедии.
Уроки истории
Трагедия Хиросимы и Нагасаки остается напоминанием о разрушительной силе ядерного оружия. "Комплекс Изерли", названный в честь полковника ВВС США, сошедшего с ума после участия в бомбардировке, стал термином, описывающим психологические последствия применения оружия массового поражения. Ежегодные церемонии и мемориалы в Хиросиме и Нагасаки призывают мир помнить о жертвах и работать над предотвращением подобных катастроф.