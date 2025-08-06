6 и 9 августа - Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки

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Ежегодно 6 и 9 августа в мире отмечаются Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки - это скорбные даты, напоминающие о разрушительных последствиях применения ядерного оружия.

В 1945 году США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, что стало первым и единственным в истории случаем использования ядерного оружия против людей. Эта трагедия унесла жизни более 450 тыс. человек, включая тех, кто погиб мгновенно, и тех, кто умер позже от лучевой болезни и онкологических заболеваний.

Трагедия Хиросимы. 6 августа 1945 года

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу Little Boy ("Малыш") с урановым зарядом, эквивалентным 20 тыс. т тротила. Город был выбран из-за его равнинного расположения, окруженного холмами, и преобладания деревянных построек, что способствовало максимальному разрушению. В 8:15 по местному времени взрыв уничтожил практически все здания в радиусе 4 км от эпицентра. Огненный шторм, вызванный ударной волной и световым излучением, сжег около 62 тыс. из 90 тыс. зданий. Люди, находившиеся ближе к эпицентру, мгновенно превратились в пепел, а на стенах отпечатались их силуэты, которые стали называть "тени Хиросимы".

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В момент взрыва погибли от 70 до 100 тыс. человек. В последующие годы число жертв увеличилось до 300 тыс. из-за лучевой болезни, онкологии и других последствий радиации. "Черные дожди", содержавшие радиоактивные осадки, усугубили ситуацию, так как жители использовали загрязненную воду для питья и лечения ран.

Трагедия Нагасаки. 9 августа 1945 года

Спустя три дня, 9 августа 1945 года, на Нагасаки была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк"), более мощная, чем в Хиросиме. Взрыв произошел в 11:02 по местному времени. Несмотря на холмистый рельеф, смягчивший ударную волну, и неточное прицеливание, последствия были катастрофическими. В радиусе километра от эпицентра все живое погибло мгновенно, а город был практически стерт с лица земли. Из-за локальных пожаров сгорели бумага и другие легковоспламеняющиеся материалы. В момент взрыва погибли около 70 тыс. человек, а общее число жертв, включая умерших от лучевой болезни, превысило 165 тыс.

Последствия и капитуляция Японии

Шок от атомных бомбардировок заставил японское руководство осознать масштабы трагедии. 14 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции, а 2 сентября Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало окончание Второй мировой войны. В своем обращении император отметил, что продолжение войны могло привести к "полному исчезновению человеческой цивилизации".

Последствия ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0345b253-c292-4677-b174-495b52c173b7/conversions/40b149c3-6227-438b-891f-2a52f350fd4c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0345b253-c292-4677-b174-495b52c173b7/conversions/40b149c3-6227-438b-891f-2a52f350fd4c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0345b253-c292-4677-b174-495b52c173b7/conversions/40b149c3-6227-438b-891f-2a52f350fd4c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0345b253-c292-4677-b174-495b52c173b7/conversions/40b149c3-6227-438b-891f-2a52f350fd4c-xl-___webp_1920.webp 1920w Последствия ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Однако страдания японского народа продолжились. Лучевая болезнь уносила тысячи жизней, вызывая высокую температуру, диарею, выпадение волос и багровые пятна на коже. Недостаток медицинской помощи и лекарств усугублял ситуацию. В последующие годы резко возросла заболеваемость лейкемией, а у детей, подвергшихся радиации в утробе, диагностировалась микроцефалия, сопровождающаяся тяжелыми умственными отклонениями.

Память о трагедии

В Хиросиме 6 августа каждый год проходит церемония памяти. В 1954 году в городе был открыт Парк мира, где установлен мемориал с бетонным шатром, символизирующим защиту погибших. В склепе хранится список жертв бомбардировки. Рядом находится Мемориальный музей мира, экспозиция которого передает ужасы трагедии через фотографии и восковые фигуры. Особое место занимает Детский памятник мира, или "Могила тысячи журавлей", посвященный Садако Сасаки - девочке, которая, борясь с лейкемией, сложила более 1,3 тыс. бумажных журавликов, веря в исцеление. Памятник был открыт в 1958 году благодаря усилиям школьников.

В Нагасаки церемония памяти проходит 9 августа у Статуи мира, созданной скульптором Сэйбо Китамурой. Поднятая правая рука статуи указывает на угрозу ядерного оружия, а левая символизирует стремление к миру. В парке также есть фонтан, напоминающий о жертвах, пивших радиоактивную воду. Музей атомной бомбы в Нагасаки хранит свидетельства трагедии.

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