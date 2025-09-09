Абухович: В ШОС хотят присоединиться страны, которым надоел колониальный гнет

" Желание присоединиться к ШОС есть у тех стран, которым надоел колониальный гнет, которым надоело быть все время в хвосте поезда, которым рассказывали, как надо жить, но при этом не помогали строить свою жизнь ", - считает аналитик.

По словам Юлии Абухович, драйвером является желание государств посмотреть на мир своими глазами и перестать быть сырьевым придатком. Основные задачи ШОС, по мнению собеседницы, - это создание многополярного мира, учет интересов всех стран-участниц, прогрессивное развитие, упор на экономику. "Мы видим, что про безопасность тоже идет речь, но безопасность, направленная на охрану и защиту своих интересов. Все остальное касается экономики, культуры, образования, то есть это сфеы, которые никоим образом никакого отношения к войне не имеют. Только экономика, мир и развитие", - уточнила Юлия Абухович.