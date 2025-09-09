Абухович: Здоровая часть ООН - это государства, стремящиеся быть членами ШОС

В ООН постепенно понимают, что акценты в мире немного смещаются, а свидетельством этому является присутствие на большинстве мероприятий ШОС достаточно высокое представительство от ООН. Есть ли здесь какая-то синергия во взаимопонимании образа будущего, который сегодня формируется, предположила в "Актуальном интервью" аналитик Юлия Абухович.

Она выразила мнение, что здоровая часть ООН - это государства, которые либо уже состоят в ШОС, либо стремятся быть членами организации. Это страны, которые составляют сегодня большинство в глобальном Юге, которые стремятся к дальнейшему развитию. "И эта здоровая часть ООН с удовольствием выступает со своими инициативами и представляет интересы в ШОС. Им близко по духу и направлению то, чем занимается ШОС. Это такая трансформация - то, что не получается у ООН, ШОС перетягивает на себя и пытается (и уже не только пытается, а у него получается) продвинуть интересы более эффективно, чем ООН", - пояснила Юлия Абухович.