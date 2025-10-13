Аграрный тупик: как политика ЕС и иностранная продукция губят польских фермеров
Автор:Сергей Гусаченко
Аграрный тупик: как политика ЕС и иностранная продукция губят польских фермеровnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aea575-87ea-45ce-912b-d183c1a13e28/conversions/d3b44f70-b4d2-4a43-aa2e-f8ca79a76035-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aea575-87ea-45ce-912b-d183c1a13e28/conversions/d3b44f70-b4d2-4a43-aa2e-f8ca79a76035-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aea575-87ea-45ce-912b-d183c1a13e28/conversions/d3b44f70-b4d2-4a43-aa2e-f8ca79a76035-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74aea575-87ea-45ce-912b-d183c1a13e28/conversions/d3b44f70-b4d2-4a43-aa2e-f8ca79a76035-xl-___webp_1920.webp 1920w
Сельскохозяйственный сектор Латвии столкнулся с масштабным кризисом. Хотя уборка урожая в ряде регионов возможна, они сталкиваются с серьезной проблемой - отсутствием рынков сбыта. Таким образом, даже сохранившаяся продукция зачастую не находит покупателя.
Как и в случае с Латвией, где из-за продолжительных проливных дождей и подтоплений значительная часть урожая была уничтожена, проблема в аграрном секторе зрела не один год, но именно лето 2025 года запомнится польским фермерам пиком кризиса.
Перерабатывающие заводы в Польше не выполняют заявленные объемы и сократили закупки у местных производителей из-за импорта из Украины и других стран.
Еще одна проблема польского рынка в том, что он работает зачастую на устных договоренностях, а выплаты фермерам поступают с большой задержкой. Даже крупные сети, приобретая продукцию у аграриев, могут рассчитаться за нее только через несколько месяцев.
И получается, что главная проблема фермеров связана с решением Евросоюза помочь украинским аграриям. Вот только заводы у своих сельчан, если и скупают овощи и фрукты, то практически задарма.
Польский вице-премьер Януш Пехочиньский подтвердил в заявлении главную причину проблемы - затраты на производство растут, а закупочные цены из-за переизбытка овощей на рынке падают. Из-за этого местные оптовики начинают умирать просто как класс предпринимателей.
Польские журналисты и бизнес-аналитики увидели в кризисе фермеров нечто более хитрое - перераспределение рынка. Уже сейчас более половины полок у западных соседей занимает продукция из Украины, Германии и других стран. И это в государстве, где аграрный сектор всегда был на первых ролях.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша-Восток":
"Большинство больших торговых центров Польши находятся в руках иностранного капитала, в частности, немецкого, португальского, голландского, как раз тех стран, которые с удовольствием будут реализовать свою продукцию на польском рынке. Он же будет покупать сначала немецкие, французские, испанские продукты и в последнюю очередь - польские. Были пробы еще пару лет тому назад создать собственную польскую сеть торговых магазинов агропродукции, но только на разговоре это и окончилось. Так что решения Евросоюза убыточны для польских фермеров, и это в ближайшее время не изменится".
На Европарламент обрушился Вальдемар Буда, бывший министр экономики Польши: "Вы обманули польских фермеров. Бразилия торгует на 11 миллиардов долларов с путинской Россией, а вы открываете им наш аграрный рынок. Овощи, удобрения, что ещё вы одобрите? Мы должны прекратить торговать с Бразилией".
Из огня да в полымя польских аграриев бросает как минимум последние несколько лет, их любимая работа превратилась в борьбу за выживание.
"Польское фермерство просто добивают" - с такими лозунгами местные аграрии массово блокировали дороги, скоростные автомагистрали и погранпереходы с Украиной.
Сотни человек и одно общее требование - защитить местный рынок от дешевой и некачественной украинской агропродукции. "Прекратите нас грабить!", - взывали к власти возмущенные поляки.
Причины забастовки были просты и понятны - импорт из Украины не контролируется и не подпадает под регулирование ЕС, а это усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинских агрохолдингов, многие из которых принадлежат крупным американским компаниям.
Тут уже поляки стали с завистью поглядывать на белорусских тружеников села.
Кшиштоф Толвински, польский политик, председатель партии "Фронт":
"Граждане Беларуси, потребители и особенно фермеры, благодарите Бога, что у вас есть государство, которое имеет фермерскую политику - такое, как ваше, в котором есть определенные успехи в сельском хозяйстве. Я говорю вам это, как польский фермер и как польский политик. Хочу обратиться к белорусам, чтобы ценили свою власть, это не пропаганда. У вас есть честная сельскохозяйственная и фермерская политика".
Какая может быть конкуренция, когда в Польшу, например, украинская пшеница поставлялась в 20 раз дешевле? Кроме этого, на рынок хлынуло огромное количество манки, кукурузы, рапса, сахара и других товаров.
Правительство Польши пообещало фермерам скорректировать зеленый курс ЕС. Он предполагал сокращение трат на технику в сельскохозяйственном секторе. Итог прост - ничего из обещанного своим фермерам Варшава не дала.
Более того, профильное министерство вместо поддержки просто беспомощно разводит руками. Экс-заместитель министра сельского хозяйства Польши Михаил Колесничак констатирует - у Минсельхоза страны плана попросту нет: "Экономическое положение фермеров очень тяжелое. Среди проблемных продуктов - картофель, капуста или просто перец. Я два дня назад был в полях, чтобы поговорить с теми, кто все продает напрямую, люди разбиты. Это показывает, что нынешнее Министерство сельского хозяйства не очень понимает, что с этим делать. Признание фактов, что никогда может уже не быть лучше, есть, но плана нет".
Тысячи фермеров брошены на произвол судьбы - дело их жизни стало жертвой политики. Ведь власть занята миллиардными тратами на Украину и постоянным лобызанием перед США, на проблемы родной земли и тех, кто на ней трудится, им попросту наплевать.
Почему богатый урожай стал проклятием для сельского хозяйства в Польше? Смотрите в программе "Понятная политика".