Америка уменьшит траты на Инициативу содействия безопасности Украины

В США решили сократить расходы на Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), сообщил министр обороны США Пит Хегсет, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В этом бюджете речь идет о сокращении", - сообщил шеф Пентагона. "Как вы знаете, нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает всем интересам обеих сторон конфликта, а также интересам нашей страны, особенно с учетом других интересов в мире", - добавил Хегсет.

"Мне не кажется, что в контексте конфликта в Украине Западом было дано четкое определение слову "победа". Или намечен путь к нему. Как следствие, путь к миру, прекращению кровопролития, - это то, во что очень сильно вкладывается президент Трамп", - подчеркнул глава американского военного ведомства.

"Нынешний президент привержен миру. Он привержен тому, чтобы остановить кровопролитие. Нынешняя администрация привержена миру, прекращению кровопролития", - ответил Хегсет на призыв укреплять связи, в том числе в военной сфере, между Вашингтоном и Киевом.