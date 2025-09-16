Американский актер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51666698-0bce-4281-bfb3-28dbab8ff9d4/conversions/226c6d9f-cc29-429f-9bd6-83a804c58712-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51666698-0bce-4281-bfb3-28dbab8ff9d4/conversions/226c6d9f-cc29-429f-9bd6-83a804c58712-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51666698-0bce-4281-bfb3-28dbab8ff9d4/conversions/226c6d9f-cc29-429f-9bd6-83a804c58712-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51666698-0bce-4281-bfb3-28dbab8ff9d4/conversions/226c6d9f-cc29-429f-9bd6-83a804c58712-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The New York Times.

Представитель актера сообщил, что он скончался во сне в своем доме в Юте.

Редфорд известен ролями в таких картинах как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки".

Также он неоднократно выступал в качестве режиссера, сняв такие фильмы как "Обыкновенные люди" (за эту картину он получил "Оскар" как лучший режиссер"), "Там, где течет река", "Телевикторина" и другие.