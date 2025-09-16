3.64 BYN
Американский актер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет
Автор:Редакция news.by
Голливудский актер и режиссер Роберт Редфорд скончался. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The New York Times.
Представитель актера сообщил, что он скончался во сне в своем доме в Юте.
Редфорд известен ролями в таких картинах как "Бутч Кэссиди и Санденс Кид", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки".
Также он неоднократно выступал в качестве режиссера, сняв такие фильмы как "Обыкновенные люди" (за эту картину он получил "Оскар" как лучший режиссер"), "Там, где течет река", "Телевикторина" и другие.
В 2002 году был удостоен почетного "Оскара".