Аналитик Боссхард об украинском конфликте: Ни одна из стран Запада в этой войне не выиграет
Военный аналитик из Швейцарии Ральф Боссхард в "Актуальном интервью" прокомментировал перспективы разрешения российско-украинского конфликта, подчеркнув невозможность военной победы и необходимость дипломатии.
По его словам, Соединенные Штаты сейчас являются главным выгодополучателем украинского конфликта, потому что они вышли из него. "Все, кто выйдет из этого конфликта, окажутся в выигрыше. Но это такой конфликт, в котором ни одна страна не сможет добиться решающей победы, - отметил аналитик. - Что касается России, то для нее важно остаться на действующих позициях".
Ни одна из стран Запада в этой войне не выиграет. С военной точки зрения это невозможно.
Аналитик подчеркнул роль дипломатии, особенно для Беларуси: "Я думаю, сейчас очень важно активно заниматься дипломатией. И это в интересах Беларуси. Потому что скоро начнется игра в обвинения, и страны будут обвинять друг друга в поражении Украины в войне против России. Беларуси следует постараться не быть в тени, не стать тем, кто в ответе за все. Поэтому превентивная дипломатия сейчас очень важна".