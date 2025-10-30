Аналитик Боссхард об украинском конфликте: Ни одна из стран Запада в этой войне не выиграет

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Военный аналитик из Швейцарии Ральф Боссхард в "Актуальном интервью" прокомментировал перспективы разрешения российско-украинского конфликта, подчеркнув невозможность военной победы и необходимость дипломатии.

По его словам, Соединенные Штаты сейчас являются главным выгодополучателем украинского конфликта, потому что они вышли из него. "Все, кто выйдет из этого конфликта, окажутся в выигрыше. Но это такой конфликт, в котором ни одна страна не сможет добиться решающей победы, - отметил аналитик. - Что касается России, то для нее важно остаться на действующих позициях".

Ни одна из стран Запада в этой войне не выиграет. С военной точки зрения это невозможно. Ральф Боссхард