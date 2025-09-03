Аналитик рассказал, как печатный станок и санкции добивают гегемонию США

Санкции - популярный инструмент для давления, который используют на Западе. Но в последнее время этот метод начал давать сбой. На это обратил внимание экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью".

Как отметил аналитик, санкции как метод давления начали давать сбой. Но они вряд ли уйдут в никуда. "Это скандинавская, я бы сказал, политика англосаксов: стравить, натравить, смуту внести", - обозначил он.

Георгий Гриц:

"Если бы это была действительно честная конкуренция, я думаю, существующая экономическая глобальная модель, одномоментно бы рухнула, потому что рисков очень много, начиная с военных, идеологических конфликтов. И, наверное, финишным фактором являются глобальные риски в самой экономике Соединенных Штатов Америки".

Эксперт подчеркнул, что сегодня обслуживание государственного долга США почти в два раза превышает рост экономики как таковой. "Это классическая пирамида. И Трамп это понимает, и Маск. Сегодня лишь за пользование заемными ресурсами зарубежных вкладчиков Америка платит более 1 трлн долларов в год", - констатировал аналитик.