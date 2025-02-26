АПА, кооперация, инвестиции, логистика - какие перспективы у сотрудничества Беларуси и Азербайджана

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой совершила визит в Азербайджан 18 февраля. Встреча показала, что партнерство двух стран вполне может стать эталонным на постсоветском пространстве.

Официальный визит делегации - это своеобразная сверка часов, где можно определить, каким проектам нужен импульс и что еще необходимо сделать для правовой базы успешного партнерства. Ведь парламенты играют ключевую роль в законодательном закреплении договоренностей.

Баку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f141573-ed00-4dcb-b6e7-0f874698a321/conversions/8223f356-c52f-4948-be5d-df778f25fce7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f141573-ed00-4dcb-b6e7-0f874698a321/conversions/8223f356-c52f-4948-be5d-df778f25fce7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f141573-ed00-4dcb-b6e7-0f874698a321/conversions/8223f356-c52f-4948-be5d-df778f25fce7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f141573-ed00-4dcb-b6e7-0f874698a321/conversions/8223f356-c52f-4948-be5d-df778f25fce7-xl-___webp_1920.webp 1920w

К новым вершинам стремится кооперация и товарооборот, у партнеров целых 12 ключевых направлений. Сейчас реализуется дорожная карта. Речь не только о взаимной торговле, которая вполне может стать рекордной в 2025 году, а еще выход совместной продукции на рынке третьих стран.

Наталья Кочанова:

"Наши отношения, которые проверены годами, наша общая ментальность, наши духовные ценности, которые у белорусского народа и азербайджанского схожи, наша дружба - это тот фундамент, на котором основывается сегодняшнее наше сотрудничество. Прежде всего, это заслуга наших руководителей, президентов наших стран".

Сделано уже немало, например, с участием белорусов в Азербайджане появилась новая отрасль - сельскохозяйственное машиностроение. И это только начало.

"Гянджинский автомобильный завод давно работает как с Минским тракторным заводом, так и с Минским автомобильным заводом. С прошлого года мы начали сотрудничать с компанией "Пошнап". И поставили первые 15 машин. В этом году ведем переговоры и с Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана о дальнейших поставках этой техники", - обозначил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель наблюдательного совета Гянджинского автозавода Ханлар Фатиев.

Совместное производство news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a197a60f-6f12-4240-8a4a-51ada2346c94/conversions/18909c7b-877f-4511-a49e-e9fc80e5ed57-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a197a60f-6f12-4240-8a4a-51ada2346c94/conversions/18909c7b-877f-4511-a49e-e9fc80e5ed57-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a197a60f-6f12-4240-8a4a-51ada2346c94/conversions/18909c7b-877f-4511-a49e-e9fc80e5ed57-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a197a60f-6f12-4240-8a4a-51ada2346c94/conversions/18909c7b-877f-4511-a49e-e9fc80e5ed57-xl-___webp_1920.webp 1920w

На встрече спикеров прозвучали темы, которые могут стать новыми точками роста: энергетика, АПК, деревообработка, совместное производство, обувная и легкая промышленность - здесь тоже можно действовать сообща. И эти ниши на рынке могут быть белорусскими. Плюс медицина и фармацевтика.

Парламентарии продвигают также тему сотрудничества по плодоовощной продукции. Белорусский климат показывает высокие плюсы. Растут у нас уже абрикосы, арбузы, и опыт Азербайджана для наших ученых полезен.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Самое главное - выполнять те договоренности, которые мы уже имеем. Подводя итоги взаимодействия между парламентами Азербайджана и Республики Беларусь, мы говорим о точках роста. И спикеры парламентов, основываясь на глубоких дружественных отношениях глав государств двух стран, подвели итоги этого сотрудничества и наметили точки роста, которые сегодня являются возможностью заглянуть за горизонт".

Среди перспектив привлечения бизнеса в сотрудничество - участие Беларуси в восстановлении Карабаха, инфраструктурных проектах, а также логистика, развитие транспортных коридоров.

Магазин белорусских продуктов в Баку news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f367d4e7-0670-44b9-93e9-21b585415d70/conversions/a625cb25-3d98-4ee9-970d-e839af7bb9e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f367d4e7-0670-44b9-93e9-21b585415d70/conversions/a625cb25-3d98-4ee9-970d-e839af7bb9e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f367d4e7-0670-44b9-93e9-21b585415d70/conversions/a625cb25-3d98-4ee9-970d-e839af7bb9e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f367d4e7-0670-44b9-93e9-21b585415d70/conversions/a625cb25-3d98-4ee9-970d-e839af7bb9e0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наши продукты питания, к слову, в Азербайджане востребованы. В Баку есть уже шесть магазинов с чисто белорусскими брендами. При открытии первого очередь стояло даже на улице.

На этом направления сотрудничества стран не заканчиваются. Азербайджан председательствует в Азиатской парламентской ассамблее. Эта авторитетная международная площадка объединяет парламенты десятков стран. И отныне у Беларуси там статус наблюдателя. Это новые горизонты для совместной работы по построению многополярного мира и укрепления экономических связей.

Выступая с высокой трибуны, спикер Совета Республики призвала объединить усилия парламентов для построения справедливой, глобальной безопасности и выработки общей стратегии по недопущению вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Возможно, многополярный мир и не будет панацеей от всех бед, но он создаст необходимый баланс на планете и воплотит принципы суверенного равенства государств. Наталья Кочанова

"Работа в этом направлении является одной из основных задач белорусской парламентской дипломатии. Глубоко убеждены, что в 21 веке необходимо выстраивать неделимую и справедливую глобальную безопасность, созидательно развивать наши страны во имя нынешнего и последующих поколений, вырабатывать общую стратегию по недопущению вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств", - отметила она.

Наталья Кочанова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/656a279e-49e5-472f-befe-d1ffb077ab63/conversions/3ecdd83a-7143-450c-9169-a27542b44490-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/656a279e-49e5-472f-befe-d1ffb077ab63/conversions/3ecdd83a-7143-450c-9169-a27542b44490-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/656a279e-49e5-472f-befe-d1ffb077ab63/conversions/3ecdd83a-7143-450c-9169-a27542b44490-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/656a279e-49e5-472f-befe-d1ffb077ab63/conversions/3ecdd83a-7143-450c-9169-a27542b44490-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как отметила спикер Совета Республики, в связи с этим Беларусь призывает объединить усилия, в том числе в парламентском измерении, для международно-правового закрепления электорального суверенитета как неотъемлемого и исключительного права государства самостоятельно и независимо организовывать и проводить такие важные политические мероприятия, как избирательные кампании.

"Недавно состоявшиеся выборы президента Республики Беларусь убедительно продемонстрировали всему миру пример реализации полновластия народа и свободы его выбора при верховенстве национального законодательства. Отзывы сотен международных и десятков тысяч национальных наблюдателей, представителей парламентов - членов ассамблеи, работавших в нашей стране, тому подтверждение", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Драйвером дальнейшего сближения стран может выступить межрегиональное взаимодействие. Это стимулирование деловой и инвестиционной активности в регионах, реализация совместных проектов, создание локальных точек роста.

Сергей Алейник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a126e1c-cadb-416e-8c1c-599d691ba870/conversions/0ddd6bef-316d-48e6-b2b9-d315c1fe35ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a126e1c-cadb-416e-8c1c-599d691ba870/conversions/0ddd6bef-316d-48e6-b2b9-d315c1fe35ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a126e1c-cadb-416e-8c1c-599d691ba870/conversions/0ddd6bef-316d-48e6-b2b9-d315c1fe35ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a126e1c-cadb-416e-8c1c-599d691ba870/conversions/0ddd6bef-316d-48e6-b2b9-d315c1fe35ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы заинтересованы в расширении и углублении межрегионального сотрудничества. Исходим из того, что это очень серьезные дополнительные точки роста для торгово-экономического сотрудничества, для гуманитарного взаимодействия. И, конечно, мы уделили этому большое внимание с Азербайджаном. На сегодняшний день подписано девять соглашений".

В многостороннем формате Беларусь участвует в работе различных международных организаций. В 2024 году стала полноправным членом ШОС и страной - партнером БРИКС. Членство в этих структурах способствует обеспечению совместной безопасности, выстраиванию экономических отношений, взаимному обогащению культурных и гуманитарных связей. И статус наблюдателя в АПА - горизонт возможностей.

"Организация создана в 2006 году, включает в себя 43 государства, - констатировал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Владислав Татаринович. - Мы заинтересованы в настраивании, в организации диалога по всем направлениям: межгосударственный диалог, межпарламентский, межрегиональный. И это, наверное, является логичным продолжением нашей постоянной работы по выстраиванию отношений со всеми дружественными нам государствами".

Государства - участники Азиатской парламентской ассамблеи - это огромный потенциал во всех направлениях, в том числе в развитии гуманитарного и культурного диалога. Проекты в этих сферах укрепляют дружбу, роднят народы.