Аргентина и США могут сформировать региональный военный альянс

Власти Аргентины обсуждают с США создание регионального военного альянса. Как сообщает аргентинский телеканал TN, ведутся консультации о предоставлении финансовой помощи от Вашингтона в обмен на присутствие американских военных на юге южноамериканской страны.

По данным телеканала, президент Аргентины Хавьер Милей готов пойти на такой шаг, чтобы ускорить выплаты по долгам. Имеется в виду военное присутствие в Ушуайе - самой южной части континента, откуда можно отправиться в Антарктиду. Расположенную там военно-морскую базу планируется превратить в большой логистический центр и ремонтную базу для кораблей и ледоколов.