Audi поставила на паузу экспорт автомобилей в США

Audi (немецкий производитель автомобилей) приостанавила поставку своих машин в США после введения американских пошлин, проинформировало РИА Новости, ссылаясь на издание Spiegel и представительницу компании.

"Все автомобили, которые прибыли в США после 2 апреля, пока должны быть удержаны и не будут передаваться дилерам", - говорится в материале.

Автопроизводитель уведомил дилеров, что они должны сконцентрироваться на том, чтобы сократить свои складские запасы. В настоящее время Audi имеет в запасе более чем 37 тыс. автомобилей в Штатах, которые не будут затронуты новыми пошлинами и, следовательно, могут быть проданы, сообщила пресс-секретарь Audi. По ее словам, этого хватит примерно на два месяца.

Как поясняет издание, у компании нет собственного производства в Соединенных Штатах, все автомобили приходится импортировать. Бестселлер в США Audi Q5 производится на заводе в Мексике, остальные автомобили - на заводах в Германии, Венгрии и Словакии.

Ранее СМИ сообщали, что концерн Volkswagen предупредил своих дилеров в США о намерении добавить расходы на новые американские пошлины к стоимости своих автомобилей. Кроме того, сообщалось о временной приостановке поставок автомобилей из Мексики по железной дороге и задержке в порту автомобилей, отправленных из Европы.

Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.

Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.