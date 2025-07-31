В Москве прошла акция, посвященная героям, защищавшим в годы войны легендарную Малую Землю

Акция "Беларусь - Россия. Морское братство - нерушимо!", посвященная белорусам и россиянам, которые героически защищали легендарную Малую Землю во время Великой Отечественной войны, состоялась в Москве. Его инициаторами выступило международное патриотическое движение "Морское братство - нерушимо!" при поддержке Совета Республики Национального собрания Беларуси и БРСМ.

Кто из белорусов участвовал в ожесточенных боях за Малую Землю? И какой необычный подарок ждет юных моряков Союзного государства? Узнали интересные факты общей истории.

Малая Земля - это плацдарм в районе Новороссийска, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В результате десантной операции в феврале 1943 года там высадились советские войска, которые, отражая атаки противника, удерживали этот участок 225 дней. Одним из командиров был белорус, уроженец Барановичей вице-адмирал, Георгий Холостяков.

Малая Земля стала символом героизма советских воинов. В память о белорусах и россиянах, которые мужественно защищали легендарную Малую Землю, в Москве стартовал проект "Камни Памяти". 9 валунов, которые символизируют слезы матери по погибшим сыновьям, были освящены в Беларуси. В торжественной обстановке не сами валуны, ведь вес одного около 2 тонн, а сертификаты на них передали Совету ветеранов, депутатам и представителям города-героя Москвы. В будущем камни будут установлены в разных местах Беларуси и России.

Арсений Крицкий, руководитель международного общественно-патриотического движения "Морское братство - нерушимо!":

"Когда включился Совет Республики, БРСМ, когда стали рассказывать, что кусочек Беларуси будет в центре Москвы, в центре Кубани, в центре Самары, что эти камни похожи на застывшие слезы матери Беларуси, мы сказали: пусть эти слезы будут там, где сыновья Беларуси сложили голову вместе с сыновьями России".

В сражениях за Малую Землю принимали участие и белорусские военные летчики. Они погибли в 1943-м в районе Новороссийска, и долгое время их считали пропавшими без вести. Благодаря активистам "Морского братства" их имена стали известны спустя почти 80 лет.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

"Да, мы не являемся морской державой, но подвиг, который совершали наши прадеды, дело, за которое они боролись, было общим для всего нашего советского народа. Мы всегда были вместе, исторический путь у нас один, и конечно наша молодежь должна это знать и должна ценить Победу и мирное небо".

А чтобы юное поколение знало и помнило свою историю, Белорусский союз молодежи получил в подарок уникальные предметы: военную морскую форму (от тельняшек до матросских бескозырок), а также коллекцию картин советских художников-маринистов, которые нашли и сохранили ветераны морской пехоты. Теперь они будут храниться в школьных музеях Беларуси.