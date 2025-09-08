Авдонин: Белому дому необходимо создавать ауру агрессивности из-за тяжелого финансового положения

О чем говорит американский флот у берегов Венесуэлы и по какой причине президент США Дональд Трамп выдвинул туда войска? Своим мнением в студии "Первого информационного" поделился аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

По словам аналитика, для Белого дома сейчас необходимо создавать ауру агрессивности, демонстрации готовности к активным боевым действиям. США в действительности сейчас находятся в тяжелом финансо-экономическом положении. Единственным средством удержания доверия к доллару и гособлигациям является насаждение страха. Акция против Венесуэлы в большей степени носит информационный и психологический характер и направлена на демонстрацию готовности Соединенных Штатов Америки проводить такие агрессивные кампании против суверенных государств.

"Но мы прекрасно понимаем и знаем, что сама цель таких акций касается и успешных выборов, которые недавно прошли в Венесуэле. Там однозначно победила команда Николаса Мадуро, которая проводит суверенную политику в интересах венесуэльского народа", - рассказал эксперт.

Алексей Авдонин был наблюдателем на этих выборах. Группа от ЦИК Беларуси посетила с официальным визитом Венесуэлу.

"Там было очень много наблюдателей со всех стран из Европы, с Африки, Латинской Америки. Однозначно мы чувствовали настроение избирателей, общались с ними. Избиратели говорили, что эти выборы - это очередная победа над империализмом, что ось Венесуэла - Беларусь-Россия - это ось борьбы с современным империализмом. Было заметно, что они заинтересованы полностью избавиться от того влияния, которое США и Великобритания оказывали на эту страну на протяжении долгого периода времени, и стать самостоятельными", - отметил аналитик.