Авиакомпании запрещают пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки

Все большее количество авиакомпаний запрещает пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки (речь идет об аккумуляторных накопителях для зарядки гаджетов).

Перевозчик Emirates с 1 октября допустит на борт лишь тех пассажиров, которые везут с собой пауэрбанки мощностью до 100 ватт в час.

Чуть ранее мощные аккумуляторы запретили использовать на борту "Турецкие авиалинии" и "Пегасус".