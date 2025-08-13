3.72 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Авиакомпании запрещают пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки
Автор:Редакция news.by
Все большее количество авиакомпаний запрещает пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки (речь идет об аккумуляторных накопителях для зарядки гаджетов).
Перевозчик Emirates с 1 октября допустит на борт лишь тех пассажиров, которые везут с собой пауэрбанки мощностью до 100 ватт в час.
Чуть ранее мощные аккумуляторы запретили использовать на борту "Турецкие авиалинии" и "Пегасус".
Большинство российских перевозчиков уже давно не позволяет сдавать пауэрбанки в несопровождаемый багаж (из-за перепада давления они могут воспламениться).