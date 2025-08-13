Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Авиакомпании запрещают пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки

Все большее количество авиакомпаний запрещает пассажирам брать на борт мощные пауэрбанки (речь идет об аккумуляторных накопителях для зарядки гаджетов).

Перевозчик Emirates с 1 октября допустит на борт лишь тех пассажиров, которые везут с собой пауэрбанки мощностью до 100 ватт в час.

Чуть ранее мощные аккумуляторы запретили использовать на борту "Турецкие авиалинии" и "Пегасус".

Большинство российских перевозчиков уже давно не позволяет сдавать пауэрбанки в несопровождаемый багаж (из-за перепада давления они могут воспламениться).

