3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Автобус с 50 туристами попал в смертельное ДТП под Нью-Йорком
В США туристический автобус, направлявшийся в Нью-Йорк, съехал в кювет на шоссе в северной части одноименного штата, в результате пять пассажиров погибли и десятки получили ранения, сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на местные власти. Об аварии и пяти погибших также пишет телеканал CNN. Об этом сообщает rbc.ru.
Инцидент произошел на восточной трассе Interstate 90 у города Пембрук в пятницу, 22 августа, около 12:30 дня (19:30 мск). Автобус, в котором, по данным NYP, находились 51 пассажир, потерял управление, выехал на разделительную полосу, резко скорректировал траекторию и оказался в кювете. Некоторых пассажиров выбросило из автобуса через окна. CNN утверждает, что в салоне было 52 пассажира.
Более 20 человек, как пишет NYP, оказались под завалами попавшего в кювет автобуса после аварии.
Впоследствии стало известно о пяти погибших, среди которых, по предварительным данным, один ребенок.Пострадавших доставили вертолетом с места аварии в больницы района Буффало.
Водитель автобуса выжил, его допрашивают, чтобы установить причину потери управления автобусом.
По информации CNN, многие пассажиры автобуса плохо говорят по английски: некоторые из них приехали из Китая и с Филиппин. Властям пришлось привлечь переводчиков, чтобы полиция могла разобраться в ситуации.
Участок дороги, на котором произошло ДТП, перекрыли для ликвидации последствий аварии.