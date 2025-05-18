Авторитет Беларуси в Африке будет возрастать - Станислав Мезенцев

Авторитет Беларуси в Африке будет возрастать благодаря личностному фактору во взаимоотношениях. Таким мнением в эфире "Первого национального" поделился старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев.

По его словам, Беларусь активно начала взаимодействовать с Зимбабве еще в 2017 году. "И когда глобальная ситуация в мире несколько изменилась, то вы как раз оказались готовы к этим изменениям, готовы к этим санкциям. Потому что есть третья сила, есть партнеры, которые заинтересованы, несмотря на все санкции, несмотря на все наговоры, которыми Запад пытается затормозить развитие сотрудничества Африки с Республикой Беларусь, с Россией, с другими партнерами. Продуманная стратегия политическая, рассчитанная на длительную перспективу, она принесла свои плоды.

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Говоря о двухсторонних отношениях между Республикой Беларусь и Зимбабве, он отметил, что совершенно логично, стратегически правильно выбран приоритет - это сельское хозяйство. "Республика Беларусь - это эксперт со времен Советского Союза и до наших дней в том, как правильно технологически, современно выстраивать фермерские хозяйства. Несмотря на сложные климатические условия, в Беларуси знают, как правильно удобрять землю, чтобы она приносила хорошие урожаи. Вы свое ноу-хау передали зимбабвийцам, которые не имели экспертизы в тот момент, когда сотрудничество зарождалось в 2017 году. Это было очень сложное положение для Республики Зимбабве. Она практически находилась за гранью серьезного экономического кризиса.

Итог, который мы сегодня отмечаем, страна, которая была зависима от импорта всего продовольствия на территории Зимбабве, сегодня благодаря кооперации, благодаря технологическому взаимодействию на уровне сельского хозяйства впервые продает зерно соседям. Это огромный успех", - считает Станислав Мезенцев.