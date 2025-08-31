3.69 BYN
Берлин не будет посылать свои войска в Украину
Бундестаг снял с повестки дня вопрос о возможной отправке немецких миротворцев в Украину. По данным газеты Bild, к этой теме могут вернуться, если последуют какие-либо действия со стороны президента США или конфликт будет действительно завершен.
Расчет на то, что США обеспечат гарантии безопасности, не оправдался. Также в ФРГ не верят в скорую встречу Путина и Зеленского, а потому опасаются отправлять войска, думая, что финансовая помощь будет эффективней.
ФРГ ужесточает правила выплат для украинцев
В то же время Германия решила ужесточить санкции для безработных украинских беженцев. За отказ от трудоустройства, за пропуск обязательных встреч в центрах занятости выплаты будут сокращать на 30 % вместо текущих 10. Повторный отказ может привести к полному лишению пособий.