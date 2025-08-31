Берлин не будет посылать свои войска в Украину

Бундестаг снял с повестки дня вопрос о возможной отправке немецких миротворцев в Украину. По данным газеты Bild, к этой теме могут вернуться, если последуют какие-либо действия со стороны президента США или конфликт будет действительно завершен.



Расчет на то, что США обеспечат гарантии безопасности, не оправдался. Также в ФРГ не верят в скорую встречу Путина и Зеленского, а потому опасаются отправлять войска, думая, что финансовая помощь будет эффективней.