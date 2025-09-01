Берлин не исключает перспективу призыва женщин на военную службу

Берлин желает восстановить способность бундесвера к расширению на основе добровольности. Если этого будет недостаточно, придется пойти дальше, отметил Мерц.

Власти считают, что немецкой армии не хватает более 80 тыс. военных и контрактников, а также около 140 тыс. резервистов. Пока в основном законе ФРГ указано, что на военную службу могут быть призваны только мужчины. Но на днях правительство приняло законопроект, подготовленный Минобороны, о новой модели военной службы.