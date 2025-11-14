Берлин объявил новые правила призыва в армию

В Германии возвращают призыв в армию. С 2026 года молодые люди старше 18 лет будут обязаны пройти военную комиссию, а при нехватке добровольцев призывников выберут по жеребьевке. При угрозах безопасности или кадровом дефиците парламент сможет ввести принудительный призыв.