Берлин отозвал своего посла из Тбилиси

Германия отозвала посла из Грузии для консультаций. Это решение было принято из-за риторики грузинских властей.

В заявлении МИД ФРГ отмечается, что Тбилиси якобы проводит агитацию против Европейского союза, Берлина, а также лично против посла Германии Фишера.

Напомним, 24 сентября немецкий посол был вызван в грузинский МИД. После нападения участников акции протеста на предвыборный штаб "Грузинской мечты" власти обвинили Фишера во вмешательстве в избирательный процесс в стране и поддержке экстремизма.

В миреЕвропа

ГерманияГрузияполитика