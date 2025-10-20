Берлин отозвал своего посла из Тбилиси

Германия отозвала посла из Грузии для консультаций. Это решение было принято из-за риторики грузинских властей.

В заявлении МИД ФРГ отмечается, что Тбилиси якобы проводит агитацию против Европейского союза, Берлина, а также лично против посла Германии Фишера.