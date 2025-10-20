3.73 BYN
Берлин отозвал своего посла из Тбилиси
Автор:Редакция news.by
Германия отозвала посла из Грузии для консультаций. Это решение было принято из-за риторики грузинских властей.
В заявлении МИД ФРГ отмечается, что Тбилиси якобы проводит агитацию против Европейского союза, Берлина, а также лично против посла Германии Фишера.
Напомним, 24 сентября немецкий посол был вызван в грузинский МИД. После нападения участников акции протеста на предвыборный штаб "Грузинской мечты" власти обвинили Фишера во вмешательстве в избирательный процесс в стране и поддержке экстремизма.