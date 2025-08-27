Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Берлин пытается увеличить численность армии, переходя на шведскую модель призыва

Германия предпринимает попытки нарастить численность своих вооруженных сил. Немецкое правительство приняло законопроект, утверждающий переход на шведскую модель призыва в армию.

Все выпускники школ подлежат военному осмотру, на основании которого наиболее востребованные кандидаты будут призваны в ряды вооруженных сил. Также все немцы в возрасте от 18 до 25 лет обязуются заполнить заявление о готовности служить. Женщины смогут это сделать добровольно.

Принятый законопроект подразумевает возвращение всеобщей воинской повинности в случае угрозы госбезопасности, нехватки добровольцев или для выполнения задач НАТО.

