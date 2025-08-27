3.69 BYN
Берлин пытается увеличить численность армии, переходя на шведскую модель призыва
Автор:Редакция news.by
Германия предпринимает попытки нарастить численность своих вооруженных сил. Немецкое правительство приняло законопроект, утверждающий переход на шведскую модель призыва в армию.
Все выпускники школ подлежат военному осмотру, на основании которого наиболее востребованные кандидаты будут призваны в ряды вооруженных сил. Также все немцы в возрасте от 18 до 25 лет обязуются заполнить заявление о готовности служить. Женщины смогут это сделать добровольно.
Принятый законопроект подразумевает возвращение всеобщей воинской повинности в случае угрозы госбезопасности, нехватки добровольцев или для выполнения задач НАТО.