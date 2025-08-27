Берлин пытается увеличить численность армии, переходя на шведскую модель призыва

Все выпускники школ подлежат военному осмотру, на основании которого наиболее востребованные кандидаты будут призваны в ряды вооруженных сил. Также все немцы в возрасте от 18 до 25 лет обязуются заполнить заявление о готовности служить. Женщины смогут это сделать добровольно.