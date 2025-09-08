Берлин укрепляет систему гражданской обороны

Власти Германии объявили о масштабном плане укрепления системы гражданской обороны. На эти цели до 2029 года будет направлено 10 млрд евро.

По заявлениям министра внутренних дел ФРГ, программа может стать самой крупной за последние десятилетия. В ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, а также проводить больше учений.

Отметим, на сегодня в Германии около 480 тыс. мест в общественных убежищах - лишь 0,5 % немцев в случае кризисной ситуации смогут найти в них укрытие.