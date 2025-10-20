Берлин закупает у США самолеты для участия в ядерной программе НАТО

Германия для участия в ядерной программе НАТО намерена закупить у США 15 дополнительных истребителей Ф-35. Стоимость оценивается в 2,5 млрд евро. Самолеты заменят устаревшие модели "Торнадо".

Reuters отмечает, что Ф-35 позволят Берлину обеспечить себе причастность к системе "ядерного участия" НАТО. Бундесвер уже закупил 35 необходимых для этого истребителей. В распоряжение немецкой армии они поступят в 2027 году.