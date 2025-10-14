3.69 BYN
Berliner Zeitung: Германия утратила свое влияние в мире
Автор:Редакция news.by
Берлин утратил свое влияние на мировой арене из-за политики канцлера Мерца и экс-министра иностранных дел Бербок, об этом пишет Berliner Zeitung.
Их курс на безоговорочную поддержку Тель-Авива и потакание действиям ЦАХАЛ в секторе Газа на фоне достигнутого перемирия показал ошибочность и безосновательность выбранной политики, что лишило Германию авторитета в глазах мирового сообщества.
Кроме того, как отмечает издание, особые репутационные потери понесла ФРГ в странах Глобального Юга, которые в поддержке Израиля Берлином видели прямое оправдание атак ЦАХАЛ против мирных жителей анклава.