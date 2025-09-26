Беспорядки в Польше. На протест вышли шахтеры и металлурги - они выступили против роста импорта дешевой стали из Украины и Казахстана. На акции звучали обвинения властям в разрушении промышленности.

По мнению митингующих, стоимость иностранного металла почти вдвое ниже польского. Усугубляют ситуацию высокие цены на энергоресурсы и жесткие экологические требования ЕС. Протестующие заблокировали железнодорожный терминал в городе Славкув - как раз через него сталь отправляется дальше на Запад. Но как это всегда бывает в развитых демократиях, приехала полиция и разогнала собравшихся резиновыми дубинками.