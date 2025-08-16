Беспорядки в Сербии - Вучича пытаются отстранить от власти

В крупных городах Сербии минувшей ночью продолжили полыхать беспорядки.

Антиправительственные активисты разгромили здание прокуратуры в городе Валево: полицейские пытались уберечь госучреждение от вандалов, но те прорвались, применяя пиротехнику. Пострадали десятки полицейских, сообщается о многочисленных задержаниях.

Столкновения с полицией охватили также Белград, Нови-Сад и другие населенные пункты.

На днях президент страны Александр Вучич объявил, что не планирует менять конституцию и готов оставить пост по истечении своей второй каденции, то есть, в 2027 году. Однако участников беспорядков это не остановило: они добиваются немедленной отставки.

Ранее, комментируя беспорядки, глава венгерского МИД Сийярто заявил: именно Евросоюз финансирует антиправительственные протесты и пытается свергнуть законную власть в Сербии. Причем в опасности находятся также Венгрия и Словакия.