Bild: Берлин урезает пособия украинским беженцам

Берлин ужесточает социальную политику в отношении украинских беженцев, пишет Bild. Пособий лишатся все украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, что в денежном выражении значительно меньше, чем сейчас. Такая мера - часть плана по стимулированию мигрантов к трудоустройству.

Сейчас в Германии находятся более 1 млн украинцев, при этом только треть из них нашли работу. Власти ФРГ таким образом намерены снизить нагрузку на социальную систему.

