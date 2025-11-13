3.67 BYN
Bild: Берлин урезает пособия украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Берлин ужесточает социальную политику в отношении украинских беженцев, пишет Bild. Пособий лишатся все украинцы, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года. Им будет выплачиваться помощь, как и прочим просителям убежища, что в денежном выражении значительно меньше, чем сейчас. Такая мера - часть плана по стимулированию мигрантов к трудоустройству.
Сейчас в Германии находятся более 1 млн украинцев, при этом только треть из них нашли работу. Власти ФРГ таким образом намерены снизить нагрузку на социальную систему.