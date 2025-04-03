Блинкен: Зеленский сам предлагал США украинские полезные ископаемые в обмен на военную помощь

"На самом деле часть пакета "Победа", который Зеленский представил на рассмотрение за последние 6 месяцев работы нашей администрации, включала в себя нашу работу с ними по редкоземельным элементам, по важнейшим минералам. И мы пытались привлечь инвестиции в Украину, в том числе в этот сектор, в течение многих месяцев, и это было бы выгодно для наших компаний", - сказал бывший госсекретарь США.