3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Блинкен: Зеленский сам предлагал США украинские полезные ископаемые в обмен на военную помощь
Владимир Зеленский сам предложил американцам купить недра Украины. Это подтвердил бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он рассказал, что экс-президент предлагал украинские полезные ископаемые США в обмен на военную помощь.
"На самом деле часть пакета "Победа", который Зеленский представил на рассмотрение за последние 6 месяцев работы нашей администрации, включала в себя нашу работу с ними по редкоземельным элементам, по важнейшим минералам. И мы пытались привлечь инвестиции в Украину, в том числе в этот сектор, в течение многих месяцев, и это было бы выгодно для наших компаний", - сказал бывший госсекретарь США.
Более того, Блинкен отметил, что администрация Байдена периодически испытывала разочарование касательно Зеленского, но скрывала это и старалась не показывать свое отношение публично.
Фото ТАСС