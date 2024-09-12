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Иран начал атаку на Израиль из-за гибели Насруллы

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Фото: Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) заявил, что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило РИА Новости.

"В ответ на смерть Хании, Хасана Насруллы и Нилфорушана нанесли удар в сердце оккупированных земель", - приводит заявление КСИР иранское агентство ISNA.

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