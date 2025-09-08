3.70 BYN
Блок "Победа" сообщил, что будет продолжать борьбу с властью Молдовы
Оппозиционный политический блок "Победа" в Молдове продолжит бороться с правящим режимом, несмотря на усиление давления со стороны властей. Об этом сообщает iz.ru, ссылаясь на пресс-службу блока в Telegram-канале.
В заявлении отмечается, что правящий режим продолжает использовать политическое давление, чтобы повлиять на оппозицию.
"Преступный режим демонстрирует свою прогнившую суть, усиливая давление на здоровые общественные силы. Массовые обыски со спецназом, применение силы и оскорбления задержанных, их травля в социальных сетях и прессинг родных и близких - все это явно говорит о том, что Молдова сегодня - стопроцентно захваченное государство", - отмечается в сообщении.
Блок заявил, что, несмотря на ограничения, продолжит борьбу с режимом, в том числе на предстоящих парламентских выборах 28 сентября.
2 сентября лидер республиканской партии "Сердце Молдовы" и экс-глава Гагаузии Ирина Влах сообщила, что сотрудники полиции устроили обыски у активистов партии. По ее словам, целями данных мероприятий являются запугивание и дискредитация партии. Влах добавила, что, несмотря на трудности, "Сердце Молдовы" продолжит "борьбу с желтым режимом, пока он не будет отстранен от власти".
5 сентября лидер блока "Победа" Илан Шор заявил, что видит нанесение поражения Санду в качестве основной цели на будущих парламентских выборах. По его словам, честные досрочные выборы нужно будет провести после ее "снесения".
Позднее, 7 сентября, Шор отметил, что обыски оппозиции в Молдове являются частью "национальной охоты" со стороны действующего режима. По словам Шора, режим действующего президента Молдовы Майи Санду находится в "агонии", так как понимает, что теряет власть. Он добавил, что местные власти будут делать все возможное и невозможное для того, чтобы "запугать" оппозицию.